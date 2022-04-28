Финпирамида Antares Limited – проводятся следственные мероприятия

Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. Агентство по финансовому мониторингу

В отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает казахстанцев быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.