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Законодательство РК
11:37 28.04.2022

Финпирамида Antares Limited – проводятся следственные мероприятия

финансовая пирамида Фото: Zakon.kz
В Костанае выявили финансовую пирамиду Antares Limited, передает Zakon.kz.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. Агентство по финансовому мониторингу

В отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает казахстанцев быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Костанай
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