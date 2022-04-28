В марте казахстанцы купили валюты в два раза меньше

В марте 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 140,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,1 раза (в феврале 2022 года – 292,5 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (131,6 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 6,8%. Нацбанк РК

При этом основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 46,2%, или 64,9 млрд тенге, российских рублей – 41,8%, или 58,8 млрд тенге, евро – 11,4%, или 16,1 млрд тенге.

Как отметили в Нацбанке, в разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в три раза (рост на 25,2% г/г), на покупку российских рублей снизились на 22% (рост на 2,7% г/г) и на покупку евро снизились на 16% (снижение на 27,7% г/г).

Между тем в этом месяце биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 459,15 – 512,17 тенге за доллар США. На конец марта 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 467,03 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 5,7%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 9,9 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,4 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 6,5 млрд долларов США.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 78,6%, или 5,1 млрд долларов США (в феврале 2022 года – 58,5%, или 6,0 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.