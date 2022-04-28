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Законодательство РК
18:52 28.04.2022

В Талдыкоргане полиция ищет очевидцев убийства бойца Нацгвардии во время беспорядков

ищут очевидцев убийства военнослужащего Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане полиция устанавливает обстоятельства гибели военнослужащего во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские просят откликнуться очевидцев убийства 19-летнего бойца Национальной гвардии в период январских массовых беспорядков.

Солдат-срочник Айбат Аманов погиб 5 января при исполнении служебно-боевых задач на центральной площади Талдыкоргана.

Уголовное расследование по факту проводится согласно ст. 99, ч. 2, п.п. 7, 9, 15 УК РК «Убийство».

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией по факту гибели военнослужащего, сообщить по телефонам: 8 771 404 86 14 либо 102. Анонимность и денежное вознаграждение гарантируется.Департамент полиции Алматинской области

Лариса Черненко
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