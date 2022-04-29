10:04 29.04.2022
Заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана за сутки
Фото: pixabay
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях - всего их 17, передает Zakon.kz.
Как следует из сводки об эпидситуации на 28 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 9,
в Алматы – 5,
в Алматинской области – 2,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 521 случай заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.
в Нур-Султане - 2,
в Алматы - 5,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Карагандинской области - 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 055 человек.