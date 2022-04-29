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10:04 29.04.2022

Заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана за сутки

рк, кви, мвк, данные Фото: pixabay
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях - всего их 17, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 28 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 9,

  • в Алматы – 5,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 521 случай заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.

  • в Нур-Султане - 2,

  • в Алматы - 5,

  • в Алматинской области - 2,

  • в ВКО - 1,

  • в Карагандинской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 055 человек.

Динара Халдарова
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