Заболевших коронавирусом выявили в четырех регионах Казахстана за сутки

Как следует из сводки об эпидситуации на 28 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 5,

в Алматинской области – 2,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 521 случай заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.

в Нур-Султане - 2,

в Алматы - 5,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Карагандинской области - 1.