Курсы валют на выходные дни

Объем торгов составил 1,5 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,23 тенге (+0,0043), объем торгов – 788,347 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 67,44 тенге (-0,43), объем торгов – 8,5 млн юаней.

Средневзвешенный курс евро немного вырос – до 470,67 тенге (+2,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 5,4-5,8 тенге.