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17:28 29.04.2022

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,62 тенге, снизившись на 2,05 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 1,5 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,23 тенге (+0,0043), объем торгов – 788,347 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 67,44 тенге (-0,43), объем торгов – 8,5 млн юаней.

Средневзвешенный курс евро немного вырос – до 470,67 тенге (+2,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 5,4-5,8 тенге.

Лариса Черненко
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