17:28 29.04.2022
Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,62 тенге, снизившись на 2,05 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 1,5 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,23 тенге (+0,0043), объем торгов – 788,347 млн рублей.
Курс китайского юаня составил 67,44 тенге (-0,43), объем торгов – 8,5 млн юаней.
Средневзвешенный курс евро немного вырос – до 470,67 тенге (+2,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 5,4-5,8 тенге.