Проведение общенационального референдума вполне оправдано — Максим Споткай

По его словам, проведение общенационального референдума по поправкам в Конституции еще раз подчеркивает значимость и масштабы проводимых в стране политических реформ.

Мы проведем его впервые за 27 лет с момента принятия Конституции 1995 года. Конституционная реформа предусматривает внесение поправок не в единичные статьи, а затрагивает около трети всего Основного закона. Поэтому проведение изменений и дополнений через общенациональный референдум вполне оправдано. Максим Споткай

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана отметил, что поправки предусматривают выстраивание новой парадигмы государственного управления и взаимодействия между властью и обществом. Именно поэтому глава государства назвал этот переход и новую модель государственного устройства: «Второй Республикой».

В части неполитизации межэтнического фактора, о чем сегодня говорил президент. В Казахстане исторически сформировалась эффективная модель межэтнического взаимодействия. Это следствие многих веков мирного сосуществования на нашей территории представителей различных религий, культур и конфессий. На современном этапе вопросы межэтнического взаимодействия могут обостряться вследствие ряда причин. Однако никогда не стоит путать бытовые и межличностные конфликты с конфликтами на межнациональной почве. Это совершенно разные по сути и по содержанию процессы. Иногда мы считаем, что бытовой конфликт между двумя конкретными лицами, представляющими разные этносы, носит характер межэтнического. Это не так. И уж тем более недопустимо политизировать такие вопросы, - отметил Максим Споткай.

По мнению спикера, нельзя игнорировать факторы, которые могут привести к появлению межэтнических конфликтов. Также Максим Споткай добавил, что важно работать над объединением нации посредством продвижения единой системы ценностей, повышения уровня образования, интеграции всех этносов в единую общенациональную повестку.