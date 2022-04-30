Экологи предсказали планете новые пандемии из-за глобального потепления

За последние несколько десятилетий на Земле произошло сразу несколько крупных вспышек болезней и эпидемий, возникших в результате передачи вирусов от животных и птиц людям, пишет журнал Nature.

В их число входит пандемия COVID-19, а также несколько вспышек лихорадки Эбола, птичьего и свиного гриппа, произошедших на западе Африки и на востоке Евразии.

Изменение климата выталкивает млекопитающих на новую территорию, увеличивая количество возможностей для вирусов переходить от вида к виду.

В ближайшем будущем таких механизмов станет только больше, уверены ученые. Они создали климатическую модель, которая спрогнозировала, как будут перемещаться ареалы животных из-за погодных изменений. Вывод краткий и совсем не оптимистичный: контактов между человеком, млекопитающими, птицами, грызунами станет значительно больше. Это приведет к тому, что в последующую половину столетия произойдет более 15 тысяч случаев обмена вирусами, которые изначально не встречались в популяциях животных и людей. Главные виновники заражения — рукокрылые — известные всем летучие мыши.

Исследование предсказывает, что большая часть передачи вирусов произойдет, когда виды окажутся вместе в более прохладных местах по мере повышения температуры. И прогнозируется, что это произойдет в богатых видами экосистемах на больших высотах, особенно в районах Африки и Азии, густонаселенных людьми, включая Сахель, Индию и Индонезию. Если предположить, что в этом столетии планета прогреется не более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальной температурой — будущее, предсказанное некоторыми климатическими анализами — к 2070 году число первых встреч между видами удвоится, что приведет к возникновению очагов передачи вируса.