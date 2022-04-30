11 человек наказаны за сжигание травы в ВКО

По сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 29 апреля спасателями ликвидированы загорания в районе Алтай на площади 28 га, Кокпектинском районе на участке Туздыколь на площади 25 га, Урджарском районе – 20 га и Тарбагатайском районе – 20 га.

Фото: ДЧС ВКО

С помощью космомониторинга спасатели ДЧС ВКО выявляют термические точки, которые оперативно отрабатываются пожарными подразделениями, чтобы не дать огню распространиться дальше. На сегодняшний день с начала пожароопасного периода выявлено 222 термоточки.

В области для предотвращения пожаров созданы мобильные группы, в число которых входят спасатели, местные исполнительные органы, полицейские.

Фото: ДЧС ВКО

На данный момент за несоблюдение правил пожарной безопасности по ст. 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 11 нарушителей были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 336 930 тенге. ДЧС ВКО

Четвертый класс опасности действует в Семее, Курчумском, Бескарагайском районах и селе Самарское.