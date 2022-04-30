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Законодательство РК
11:05 30.04.2022

11 человек наказаны за сжигание травы в ВКО

Тушение травы Фото: ДЧС ВКО
За сутки пожарными подразделениями ликвидировано 26 загораний травы в Восточном Казахстане. Причина пожаров – неосторожное обращение граждан с огнем, передает Zakon.kz.

По сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 29 апреля спасателями ликвидированы загорания в районе Алтай на площади 28 га, Кокпектинском районе на участке Туздыколь на площади 25 га, Урджарском районе – 20 га и Тарбагатайском районе – 20 га.

Тушение травы

Фото: ДЧС ВКО

С помощью космомониторинга спасатели ДЧС ВКО выявляют термические точки, которые оперативно отрабатываются пожарными подразделениями, чтобы не дать огню распространиться дальше. На сегодняшний день с начала пожароопасного периода выявлено 222 термоточки.

В области для предотвращения пожаров созданы мобильные группы, в число которых входят спасатели, местные исполнительные органы, полицейские.

Тушение травы

Фото: ДЧС ВКО

На данный момент за несоблюдение правил пожарной безопасности по ст. 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 11 нарушителей были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 336 930 тенге.ДЧС ВКО

Четвертый класс опасности действует в Семее, Курчумском, Бескарагайском районах и селе Самарское.

Ирина Мишура
Восточно-Казахстанская область
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