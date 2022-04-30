В Усть-Каменогорске открылся новый культурный центр, переоборудованный из тойханы

В преддверии Дня единства народа Казахстана на сцене нового центра уже прошел первый концерт местной самодеятельности. В нем приняли участие танцевальные и песенные коллективы школьников, творческие объединения, работающие в микрорайоне.

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

По мнению руководства города, для жителей Усть-Каменогорска новое здание станет местом дальнейшего развития.

Развитие окраинных территорий города не должно осуществляться по остаточному принципу. Мы всегда стараемся направлять необходимые ресурсы в каждый район. И речь идет не только о благоустройстве. Социальная составляющая тоже должна быть в приоритете. Жаксылык Омар

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Кроме этого, в районе сейчас ведут работы по обустройству линий освещения, ремонту лестничных маршей, проведены мероприятия для оптимизации движения общественного транспорта, готовится открытие нового детского сада.

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Радует, что слова жителей не остаются неуслышанными. Возникающие вопросы решаются. А новый центр, открытый по инициативе акима города, станет замечательным подарком району. У нас действительно много детей, которые смогут здесь найти для себя полезный досуг, – говорит одна из активных горожан Вера Томская.

Примечательно, что здание раньше было рестораном. Владелец согласился передать его городской администрации и даже обещал помочь с ремонтом.