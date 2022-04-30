Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:53 30.04.2022

В Усть-Каменогорске открылся новый культурный центр, переоборудованный из тойханы

здание Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска
Открытие по инициативе акима города Жаксылыка Омара площадки для занятий спортом и творчеством стало важным пунктом комплексного плана по развитию микрорайона Аблакетка, передает Zakon.kz.

В преддверии Дня единства народа Казахстана на сцене нового центра уже прошел первый концерт местной самодеятельности. В нем приняли участие танцевальные и песенные коллективы школьников, творческие объединения, работающие в микрорайоне.

центр

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

По мнению руководства города, для жителей Усть-Каменогорска новое здание станет местом дальнейшего развития.

Развитие окраинных территорий города не должно осуществляться по остаточному принципу. Мы всегда стараемся направлять необходимые ресурсы в каждый район. И речь идет не только о благоустройстве. Социальная составляющая тоже должна быть в приоритете. Жаксылык Омар

зал

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Кроме этого, в районе сейчас ведут работы по обустройству линий освещения, ремонту лестничных маршей, проведены мероприятия для оптимизации движения общественного транспорта, готовится открытие нового детского сада.

открытие центра

Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

Радует, что слова жителей не остаются неуслышанными. Возникающие вопросы решаются. А новый центр, открытый по инициативе акима города, станет замечательным подарком району. У нас действительно много детей, которые смогут здесь найти для себя полезный досуг, – говорит одна из активных горожан Вера Томская.

Примечательно, что здание раньше было рестораном. Владелец согласился передать его городской администрации и даже обещал помочь с ремонтом.

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
Курсы валют на выходные дни
29.04.2022
Сменят работу в 2022 году: названы три знака зодиака
29.04.2022
Памятник Абаю Кунанбаеву открыли в Грузии
29.04.2022
Полицейский утонул в Костанайской области
29.04.2022
Какой будет погода в мае в Казахстане — прогноз синоптиков
29.04.2022
Главная Топ LIVE Все