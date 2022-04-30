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Законодательство РК
18:03 30.04.2022

Казахстанские и российские пограничники задержали на Каспии 109 браконьеров

Браконьеры Каспий Фото: пресс-служба КНБ РК
30 апреля 2022 года завершается очередной этап совместных оперативно-профилактических мероприятий, проводимых государственными органами (МВД и МЭГПР), Пограничной службой РК и ФСБ РФ и направленных на пресечение браконьерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.

Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов.

Изъято более 300 км орудий браконьерского лова.

В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4803 частиковых пород, а также 43 тюленя.

Предотвращенный ущерб в результате действий Пограничной службы оценивается на сумму более 1 млрд тенге.

Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря. Пресс-служба КНБ РК
Константин Вноровский
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