Казахстанские и российские пограничники задержали на Каспии 109 браконьеров

В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.

Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов.

Изъято более 300 км орудий браконьерского лова.

В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4803 частиковых пород, а также 43 тюленя.

Предотвращенный ущерб в результате действий Пограничной службы оценивается на сумму более 1 млрд тенге.