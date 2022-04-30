18:03 30.04.2022
Казахстанские и российские пограничники задержали на Каспии 109 браконьеров
Фото: пресс-служба КНБ РК
30 апреля 2022 года завершается очередной этап совместных оперативно-профилактических мероприятий, проводимых государственными органами (МВД и МЭГПР), Пограничной службой РК и ФСБ РФ и направленных на пресечение браконьерской деятельности, сообщает Zakon.kz.
В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.
Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов.
Изъято более 300 км орудий браконьерского лова.
В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4803 частиковых пород, а также 43 тюленя.
Предотвращенный ущерб в результате действий Пограничной службы оценивается на сумму более 1 млрд тенге.
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря. Пресс-служба КНБ РК