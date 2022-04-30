Пострадавшим от ливней в Туркестане выплатят более 100 млн тенге

Возмещать ущерб будут и за счет областного бюджета. Комиссия подсчитывает поголовье скота, пострадавшего во время ливней, стоимость подтопленных зданий, сооружений и пристроек. К сожалению, некоторые объекты не имеют юридических документов, по ним ведется проверка. Местные власти помогут им в оформлении документов.

Также будут предусмотрены компенсации для приплода.

Более 800 молодых добровольцев из районов и городов региона с первых дней активно помогают восстанавливать объекты, убирать территории поврежденных жилых домов. Средствами помогают предприниматели и депутаты.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким области Умирзак Шукеев посетил Казыгуртский район и ознакомился с восстановительными работами. Он выслушал пожелания и просьбы жителей.

По поручению главы государства создана и работает областная комиссия. Ни один житель не останется без помощи. Расходы по домашним животным будут возмещены в соответствии с правилами, а жилые помещения будут восстановлены. Оказывается помощь в ремонте хозяйственных построек. Все это находится под строгим контролем. Как вы знаете, в селах, где произошел паводок, работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, местных акиматов, волонтеры. Каждый объект будет полностью восстановлен. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Рады, что мы у себя в стране. Акимы приехали сразу же после бедствия. Молодые волонтеры привели в порядок дом за три дня. Соседи помогли переехать. В 2003 году мы приехали сюда из Узбекистана. Но до сих пор не подготовили документы на дом. Акимат порадовал, сказав, что нам будет оказана помощь. Наш дом стоял возле канала, поэтому вода быстро его затопила. Но не разрушила. Жить здесь сейчас сложно. Нам предоставят другой дом. Его или нужно купить, или выделят средства на строительство. На выбор. Я очень благодарен всем за помощь. Житель села Зангар Жанали Мырзабеков

Вода лилась со всех сторон. Успели выбежать из дома. С первого дня к нам приезжают люди, помогают. Сегодня уже пятый день, люди все помогают. Приезжают из акимата. В нашем поселке повреждены только дворы домов. Слава Богу. Конечно, были эмоции, кто-то говорил лишнее. Но мы довольны. Спасибо! Жительница сельского округа Сарапхана Айша Кененбаева

Напомним, неделю назад в Казыгуртском и Сарыагашском районах выпало больше нормы осадков, а в городе Кентау был сильный ветер. В 11 населенных пунктах семи сельских округов Казыгуртского района (Сарапхана, Какпак, Карабау, Кызылкия, Шанак, Алтынтобе, Турбат) вода попала в дома и хозпостройки.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В спасательных работах было задействовано более 100 сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов. Они провели откачку воды и очистили каналы с помощью 15 единиц техники и 13 мотопомп. В районах созданы рабочие группы. Молодежные волонтерские организации, организованные акиматами, оказывают помощь пострадавшему населению.

В результате ливней в одиннадцати населенных пунктах Казыгуртского района был подтоплен 41 дом и один разрушен. Затоплен 71 сарай, обрушилось из них 27, пострадал один коммерческий объект. По району было потеряно 468 голов скота, пять голов крупного рогатого скота, две лошади, 17 кур. Пострадали 50 пчелиных ульев.