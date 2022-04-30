20:49 30.04.2022
Взрыв автомобиля в Петропавловске попал на видео
Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором видно, как взрывается горящий автомобиль. В ДЧС прокомментировали эти кадры, сообщает Zakon.kz.
Видео снято в Петропавловске.
30 апреля в 7:26 на пульт «101» поступила информация о горящем автомобиле Audi на улице Чайковского.
До прибытия пожарного караула произошел взрыв газового баллона. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 7:40 дежурным караулом пожарной части №3 города Петропавловска (одна пожарная машина и шесть человек личного состава). Группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
ДЧС СКО напоминает о необходимости своевременной диагностики электрооборудования автотранспорта, так как пожары на нем чаще всего происходят по причине короткого замыкания и неисправности топливной системы. Автомобиль сгорает за 5-7 минут полностью.