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20:49 30.04.2022

Взрыв автомобиля в Петропавловске попал на видео

Петропавловск, газовое оборудование Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором видно, как взрывается горящий автомобиль. В ДЧС прокомментировали эти кадры, сообщает Zakon.kz.

Видео снято в Петропавловске.

30 апреля в 7:26 на пульт «101» поступила информация о горящем автомобиле Audi на улице Чайковского.

До прибытия пожарного караула произошел взрыв газового баллона. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 7:40 дежурным караулом пожарной части №3 города Петропавловска (одна пожарная машина и шесть человек личного состава). Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ДЧС СКО напоминает о необходимости своевременной диагностики электрооборудования автотранспорта, так как пожары на нем чаще всего происходят по причине короткого замыкания и неисправности топливной системы. Автомобиль сгорает за 5-7 минут полностью.

Константин Вноровский
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