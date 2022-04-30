Взрыв автомобиля в Петропавловске попал на видео

Видео снято в Петропавловске.

30 апреля в 7:26 на пульт «101» поступила информация о горящем автомобиле Audi на улице Чайковского.

До прибытия пожарного караула произошел взрыв газового баллона. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 7:40 дежурным караулом пожарной части №3 города Петропавловска (одна пожарная машина и шесть человек личного состава). Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ДЧС СКО напоминает о необходимости своевременной диагностики электрооборудования автотранспорта, так как пожары на нем чаще всего происходят по причине короткого замыкания и неисправности топливной системы. Автомобиль сгорает за 5-7 минут полностью.