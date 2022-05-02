Экономить на топливе и еде вынуждены британские пенсионеры – СМИ

Жители Великобритании столкнулись с большим потоком проблем из-за стремительного роста цен на топливо. Как пишет The New York Times, высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было в королевстве с 1956 года.

Потребительские цены в стране растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Британцам приходится значительно урезать свои расходы, пересматривать семейные бюджеты, а в самых крайних случаях – даже отключать электричество и газ.

77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. Женщина отказалась от поездок на такси, а также начала периодически отключать отопление.

Отмечается, что британцы не понимают, на чем еще они могут сэкономить, чтобы оплатить все свои бытовые расходы.