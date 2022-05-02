Хорватия сняла «ковидные» ограничения на въезд в страну

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Решение о введении ограничения распространялось до 30 апреля. Его решили не продлевать.

Говорится, что въезд в страну разрешен на основании условий, которые действовали до эпидемии коронавируса.

Аналогичное решение приняли в Сербии и Новой Зеландии. С 10 марта в Сербии отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер. Исключение — больницы, поликлиники и пункты скорой помощи, где маски все еще обязательны. С 3 мая будут отменены все эпидемиологические меры.

В Хорватии от коронавируса вакцинировано 70,76% взрослого населения. Первый случай заражения выявили 25 февраля 2020 года. За это время от COVID-19 в стране скончались 15 843 человека.