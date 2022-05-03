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12:05 03.05.2022

Застряла нога в бетонном отверстии – спасатели пришли на помощь ребенку в Караганде

караганда, мальчик, бетон, застрял, дчс, спасение Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В Караганде спасатели пришли на помощь ребенку, у которого по неосторожности при игре нога застряла в бетонном отверстии вентиляции подземного паркинга, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на выходных по адресу: ул. Байкена Ашимова, д. 61.

О том, что мальчику 2016 года рождения нужна помощь, сообщила его мама. Спасатели отвлекали испуганного ребенка беседами, а затем аккуратно вытащили правую ногу из бетонного отверстия отдушины паркинга, расположенного во дворе жилого дома.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в ведомстве отметили, что сейчас мальчик находится в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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