Застряла нога в бетонном отверстии – спасатели пришли на помощь ребенку в Караганде

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на выходных по адресу: ул. Байкена Ашимова, д. 61.

О том, что мальчику 2016 года рождения нужна помощь, сообщила его мама. Спасатели отвлекали испуганного ребенка беседами, а затем аккуратно вытащили правую ногу из бетонного отверстия отдушины паркинга, расположенного во дворе жилого дома. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в ведомстве отметили, что сейчас мальчик находится в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.