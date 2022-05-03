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13:47 03.05.2022

Роналду — лидер чемпионата АПЛ по голам на домашней арене

Футбол 14 гол на Уолтраффорд Фото: Instagram/manchesterunited
37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на первое место в английском первенстве как бомбардир, забивший больше всех голов на своем поле, сообщает Zakon.kz.

Португалец возглавил список снайперов, реализовав пенальти в матче 35-го тура АПЛ с «Брентфордом», где его коллектив выиграл — 3:0. Для Роналду это 14-й гол в домашних матчах лиги нынешнего сезона.

13 голов дома забил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», 11 –Мохамед Салах из «Ливерпуля». А в общем списке лучших бомбардиров АПЛ Криштиану Роналду с 18 мячами занимает третье место, уступая все тем же Сон Хын Мину (19) и Мохамеду Салаху (22).

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Куандык Шынасилов
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