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16:28 03.05.2022

Студент и школьник спасли тонущего ребенка в Семее

спасение школьника Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Семее школьник едва не утонул в Иртыше. Его спасли одноклассник и студент — их наградили почетными грамотами, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 мая.

По данным ДЧС ВКО, школьники решили устроить пикник на берегу Иртыша. Один из них спрыгнул с бетонного блока в воду и начал тонуть.

По счастливой случайности в этот момент рядом проходил студент строительного колледжа, который и бросился к утопающему на помощь.

Уже на берегу одноклассник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.

Позднее школьник был направлен в детскую областную больницу. На данный момент он находится под наблюдением врачей.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах.

Родителям необходимо провести разъяснительную беседу с детьми о соблюдении правил купания на водоемах. При чрезвычайной ситуации нужно звонить спасателям по номеру 112.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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