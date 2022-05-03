Студент и школьник спасли тонущего ребенка в Семее

Инцидент произошел 1 мая.

По данным ДЧС ВКО, школьники решили устроить пикник на берегу Иртыша. Один из них спрыгнул с бетонного блока в воду и начал тонуть.

По счастливой случайности в этот момент рядом проходил студент строительного колледжа, который и бросился к утопающему на помощь.

Уже на берегу одноклассник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.

Позднее школьник был направлен в детскую областную больницу. На данный момент он находится под наблюдением врачей. Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах.