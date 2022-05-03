16:28 03.05.2022
Студент и школьник спасли тонущего ребенка в Семее
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Семее школьник едва не утонул в Иртыше. Его спасли одноклассник и студент — их наградили почетными грамотами, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 1 мая.
По данным ДЧС ВКО, школьники решили устроить пикник на берегу Иртыша. Один из них спрыгнул с бетонного блока в воду и начал тонуть.
По счастливой случайности в этот момент рядом проходил студент строительного колледжа, который и бросился к утопающему на помощь.
Уже на берегу одноклассник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.
Позднее школьник был направлен в детскую областную больницу. На данный момент он находится под наблюдением врачей.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах.
Родителям необходимо провести разъяснительную беседу с детьми о соблюдении правил купания на водоемах. При чрезвычайной ситуации нужно звонить спасателям по номеру 112.