13:06 04.05.2022
Потери при добыче нефти могут составить 350 тысяч тонн из-за ремонта на КТК
Фото: Facebook/cpcpipe
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о возможных потерях при добыче нефти из-за ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.
Каспийский трубопроводный консорциум восстановил свою работу. Почти весь апрель мы пытались использовать любые другие альтернативные маршруты. Какие-то незначительные объемы мы смогли перенаправить на другие направления. В целом ожидали, что потери могут составить до двух млн тонн, но ввиду совместной работы правительства и наших добывающих компаний, в принципе, потери составят, я думаю, не больше 300-350 тыс. тонн. Министр энергетики РК Болат Акчулаков
По словам главы Минэнерго, это не такие большие потери, и Казахстан сможет восполнить их до конца 2022 года.
Напомним, ЧП на Каспийском трубопроводном консорциуме произошло 20 марта. При пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала КТК.
24 апреля стало известно, что на Каспийском трубопроводном консорциуме возобновлена работа ВПУ-3.