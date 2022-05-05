Швеции и Финляндии помогут с безопасностью до вступления в НАТО

Финляндия и Швеция опасаются за свою безопасность в процессе вступления в НАТО, которое может продлиться месяцы. Вашингтон и Лондон обещают им помощь в случае враждебных действий со стороны России, сообщает Deutsche Welle.

Хельсинки ведет переговоры с ключевыми странами альянса о гарантиях безопасности на период до официального присоединения к НАТО, который может продлиться несколько месяцев, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в Копенгагене после встречи с лидерами скандинавских стран. Она выразила надежду, что этот процесс пройдет максимально быстро.

В свою очередь глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что получила заверения от США об оказании помощи в поддержании безопасности страны в период возможного присоединения к Североатлантическому альянсу.

По ее словам, это еще не твердые гарантии безопасности, поскольку такие получают, лишь став членом НАТО. Однако, как отметила шведский министр, «Россия может быть уверена, что ее враждебные действия в отношении Швеции, которыми она ранее угрожала, не останутся без ответа США».

В связи с военным конфликтом в Украине в нейтральных Финляндии и Швеции усилилось стремление к вступлению в Североатлантический альянс.

Предположительно официальное обращение двух стран к НАТО может произойти уже в середине мая. В этом случае заявки о вступлении двух скандинавских стран могут быть рассмотрены на саммите альянса в Мадриде, запланированном на июнь.

Россия неоднократно предостерегала Швецию и Финляндию от вступления в НАТО, заявляя о негативных последствиях такого решения для мира и стабильности на севере Европы.