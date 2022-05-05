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08:16 05.05.2022

Казахстанские подростки выбирают профессию врача – Аймагамбетов

врачи медицинский вуз Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана назвал карьерные предпочтения казахстанских подростков. По его словам, в Казахстане больше половины подростков делают выбор в пользу широко распространенных профессий, сообщает Zakon.kz.

На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования PISA расположилась профессия врача. «Врач общей практики» оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%). Такие данные привел министр образования Асхат Аймагамбетов.

По его словам, значительно повысился интерес подростков к профессии педагога.

За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на целых 5%. А именно с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA- 2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность «Преподаватель в средней школе» как свой выбор будущей профессии. Асхат Аймагамбетов

Кроме этого, по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли ИКТ- специальности.

В первую десятку предпочитаемых профессий также вошли профессии:

  • «Стоматологи» (4%),

  • «Дизайнеры товаров и одежды» (3%),

  • «Архитекторы зданий и сооружений» (3%),

  • «Спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта» (2%),

  • «Психологи» (2%),

  • «Косметологи и работники родственных занятий» (1%),

  • «Специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу» (1%),

  • «Графические и мультимедийные дизайнеры» (1%).

Данияр Кунафин
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