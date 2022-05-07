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10:01 07.05.2022

11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 6 мая. 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано за последние сутки, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 3,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:

  • в Алматы – 8,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 61,

  • в Карагандинской области – 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 359 человек.

Данияр Кунафин
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