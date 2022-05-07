10:01 07.05.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 6 мая. 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано за последние сутки, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 3,
в Алматинской области – 1,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:
в Алматы – 8,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 61,
в Карагандинской области – 37.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 359 человек.