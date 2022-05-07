11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 3,

в Алматинской области – 1,

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:

в Алматы – 8,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 61,

в Карагандинской области – 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 359 человек.