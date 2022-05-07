12:50 07.05.2022
Неизвестный «заминировал» магазин в Акмолинской области
Фото: pixabay
Сотрудники полиции, КНБ, прокуратуры и ДЧС организовали эвакуацию жителей многоэтажного дома и выставили оцепление, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Акмолинской области, 6 мая в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от директора одного из магазинов.
По словам владельца магазина, неизвестный сообщил о заложенном в торговой точке взрывном устройстве.
На место прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС.
Сотрудники организовали эвакуацию жителей многоэтажного дома и выставили оцепление.
Взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружили. Факт внесен в ЕРДР по ст. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Устанавливается личность неизвестного подозреваемого.