Неизвестный «заминировал» магазин в Акмолинской области

Как рассказали в ДП Акмолинской области, 6 мая в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от директора одного из магазинов.

По словам владельца магазина, неизвестный сообщил о заложенном в торговой точке взрывном устройстве.

На место прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС.

Сотрудники организовали эвакуацию жителей многоэтажного дома и выставили оцепление.

Взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружили. Факт внесен в ЕРДР по ст. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Устанавливается личность неизвестного подозреваемого.