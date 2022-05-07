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12:50 07.05.2022

Неизвестный «заминировал» магазин в Акмолинской области

звонок бомба Акмолинская область Фото: pixabay
Сотрудники полиции, КНБ, прокуратуры и ДЧС организовали эвакуацию жителей многоэтажного дома и выставили оцепление, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, 6 мая в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от директора одного из магазинов.

По словам владельца магазина, неизвестный сообщил о заложенном в торговой точке взрывном устройстве.

На место прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС.

Сотрудники организовали эвакуацию жителей многоэтажного дома и выставили оцепление.

Взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружили. Факт внесен в ЕРДР по ст. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Устанавливается личность неизвестного подозреваемого.

Данияр Кунафин
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