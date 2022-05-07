Диетолог назвал напитки, от которых стоит отказаться навсегда

Пакетированные соки нужно убирать. Там, кроме сахара, ароматизаторов и консервантов, ничего нет. Не выращивается столько фруктов, хотя пишут, что 100% сок. Если хочется, выжми апельсин, а лучше съешь целиком, будет больше пользы за счет пищевых волокон. Диетолог Антон Поляков

По мнению Антона Полякова нужно забыть об энергетических и алкогольных напитках с сахаром. Из-за них страдает поджелудочная железа. Гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа, пишет ura.ru.

Любой сладкий газированный напиток является вредным для организма по нескольким причинам. Раздражение вкусовых рецепторов газированным напитком перевозбуждает центры пищевого поведения и центры жажды. Человек начинает больше пить и есть. Неслучайно во всех популярных фастфудах подают именно газированные напитки. Это повышает шансы, что человек пойдет и дозакажет еще что-нибудь. Антон Поляков

Также большое количество газированных напитков способствует развитию опасных заболеваний. Большая концентрация глюкозы в крови повреждает сосуды. Надпочечники и острые гормоны стресс-адаптации, типа адреналина и норадреналина, реагируют на высокую концентрацию сахара.

Вырабатывается кортизол — гормон хронической стресс-адаптации, который тоже провоцирует инсулинорезистентность и способствует развитию сахарного диабета.

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