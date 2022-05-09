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Законодательство РК
10:02 09.05.2022

Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 8 мая. Заболевших выявили в четырех регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано семь новых случаев заболевания, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 3,

  • в ВКО – 1,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 599 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 5,

  • в Алматы - 5,

  • в Актюбинской области - 66,

  • в Жамбылской области - 3,

Всего в стране выздоровело 1 291 445 человека от COVID-19.

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