10:02 09.05.2022
Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 8 мая. Заболевших выявили в четырех регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано семь новых случаев заболевания, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 3,
в ВКО – 1,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 599 случаев.
Информация о выздоровевших от КВИ
79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 5,
в Алматы - 5,
в Актюбинской области - 66,
в Жамбылской области - 3,
Всего в стране выздоровело 1 291 445 человека от COVID-19.