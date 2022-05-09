Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано семь новых случаев заболевания, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 3,

в ВКО – 1,

в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 599 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 5,

в Алматы - 5,

в Актюбинской области - 66,

в Жамбылской области - 3,

Всего в стране выздоровело 1 291 445 человека от COVID-19.