Врачи: В борьбе с эпидемией курения нужно грамотное регулирование табачной продукции, а не запреты

Никотин вызывает сильную зависимость, преодолеть которую получается далеко не всем. И изменить ситуацию смогут не привычные всем запреты, а новые прогрессивные методы, которые уже используются в развитых странах.

Великобритания, Новая Зеландия, Япония и ряд других стран уже получают первые результаты применения так называемой концепции снижения вреда – когда вместо запретов людям представляют возможность выбора менее вредной альтернативы. Так, в Японии с 2015 по 2019 год потребление сигарет сократилось на 34% после того, как на рынке появились бездымные альтернативы. И что более показательно – число обращений в клиники с заболеваниями легких, сердца и других неинфеционных болезней также сократилось, что позволяет здравоохранению страны экономить до $200 млн в год. Раньше эти деньги тратились на лечение инсультов и рака легких.

О том, как снизить вред от курения и какие альтернативы сигаретам могут навредить, рассказал Гинтаутас Кентра, врач-эксперт национальной ассоциации «Денсаулык».

- Недавно министр здравоохранения РК Ажар Гиният привела цифры по уровню курения в Казахстане, а также сказала об использовании нагреваемого табака. В то же время многие медики бьют тревогу и говорят об эпидемии одноразовых электронных сигарет, грозящей молодежи. Так в чем сейчас заключается наибольшая угроза – в распространении традиционного курения, в использовании нагреваемого табака, или одноразовых сигарет?

- Нужно понимать, что никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияния на организм. Но при этом основная угроза здоровью курильщиков исходит от продуктов горения табака, образующихся при курении сигарет.

В законодательстве РК предусмотрен запрет на продажу табачных изделий лицам до 21 года. Однако средний возраст начала курения в Казахстане составляет 17-18 лет. Эти данные показывают, что кроме ограничительных мер, которые не могут полностью исключить доступ к табачной продукции подростков, необходимо проводить и разъяснительную работу о вреде курения среди подрастающего поколения, а также и с их родителями. Если про традиционные сигареты имеется достаточно информации, то о современных никотинсодержащих устройствах информации мало и порой она противоречива.

Сегодня на рынке представлено большое количество разных электронных систем доставки никотина – от проверенных устройств известных производителей до контрафактной продукции с неизвестным содержанием. К сожалению, сейчас в Казахстане нет официальной информации о том или ином устройстве доставки никотина и потребитель должен полагаться только на интернет и свой опыт.

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И это большая проблема, ведь электронное устройство доставки никотина позволяет снизить вред от курения для тех, кто не может отказаться от этой привычки. И множество научных исследований, в том числе и независимых, действительно подтверждают сниженный вред электронных устройств по сравнению с традиционным курением. Во всех исследованиях используются системы нагревания табака только производителей, где состав смесей, содержащих никотин, известен. Продажа таких устройств осуществляется в специализированных магазинах и отделах, где купить подростку такое устройство попросту невозможно – производители проводят обязательную регистрацию каждого устройства при продаже.

С другой стороны, мы видим множество ярких одноразовых электронных сигарет с разными вкусами. И это сейчас, один из самых больших рисков – ведь состав таких устройств неизвестен, содержание никотина – также, производятся они зачастую в Китае, и самое страшное – купить их может любой, даже подросток.

- В чем вообще принципиальная разница между этими продуктами с медицинской точки зрения?

- Самым вредным продуктом, конечно, являются традиционные сигареты, где в результате горения образуются канцерогенные смолы, угарный газ и более 6-8 тыс. различных химических соединений, вызывающих рак, ХОБЛ и другие заболевания. В этом плане системы с нагреваемым табаком, где отсутствует процесс горения, признаны менее вредной альтернативой, хотя и не лишенной риска. Но только при условии, что мы точно знаем состав стиков или курительных смесей, а также их производителей.

- Каким на ваш взгляд должно быть регулирование всех этих продуктов?

- Необходимо исходить из того, что никотин вызывает сильную физическую и психологическую зависимость, преодолеть которую многие не в силах. Для таких людей как раз и существует концепция снижения вреда, которая предоставляет людям возможность выбора менее вредной альтернативы и помогает избежать многих смертельных заболеваний. Но чтобы эта концепция начала работать, важно выстроить грамотное регулирование табачной продукции, побуждающее курильщиков переходить от традиционного курения к менее вредным альтернативам без горения, а в последующем и к полному отказу от курения. Только одними запретительными мерами результата не добиться.

Таким путем идет Комитет по науке и технологиям Палаты общин Великобритании. В своем отчете от 2018 года они призывают к созданию нормативной среды, соразмерной риску, как для электронных сигарет, так и для изделий с нагреваемым табаком и отмечают, что альтернатива должна облагаться наименьшими ставками налогов по сравнению с обычными сигаретами.