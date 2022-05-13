МИД Финляндии назвал срок подачи заявки на вступление в НАТО

Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО после 15 мая, сообщают «Известия».

Об этом рассказал глава МИД страны Пекка Хаависто.

Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция рассматривает вопрос о подаче заявки на вступление в НАТО в такой же срок. Пекка Хаависто

По словам министра, Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Хаависто назвал Россию «важным соседом» для Финляндии, но при этом отметил, что отношения стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.

В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО.

Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая. Также ожидается, что парламент Финляндии проведет дебаты по вопросу перспективы вступления страны в НАТО 16 мая.