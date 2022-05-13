Врач назвал семь главных причин ранней седины

Причины ранней седины назвал дерматовенеролог, трихолог Денис Барбинов, сообщает «Доктор Питер».

В редких случаях первые седые волосы родители находят даже у детей школьного возраста и дошколят. Но обычно заметная седина появляется после 30-40 лет. Ученые много лет пытаются выяснить, с чем это связано, и почему одни люди седеют рано и очень быстро, а другие до старости могут не подкрашивать волосы и не имеют ни единой седой прядки.

Однозначно ответить сложно, в каждом случае нужно индивидуально и подробно выяснять причину. Однозначно можно утверждать следующее – ранняя и выраженная седина, только если это не семейная черта, это повод для того, чтобы посетить врача-трихолога.

Здоровые люди исключительно редко седеют в раннем возрасте, обычно для изменений пигментации есть вполне определенные проблемы со здоровьем.

Все седеют по-своему

Специалистами выделяются различные варианты возникновения седины. Прежде всего – это диффузное поседение, когда затрагиваются волосы по всей голове, а также на теле, ресницах, бровях. Второй вариант – это очаговая седина, на определенном участке кожи головы образуется очаг, где растут волосы исключительно белого или серо-белого цвета.

Кроме того, выделяется белая седина, стекловидная и промежуточный ее вариант – это серо-белая. Подобная градация зависит от структуры обесцвеченного волоса, степени прилегания кутикулы к волосяному стержню и его толщины.

Рассмотри седой волосок поближе Тип поседения волос зависит от происходящих структурных изменений. Если чешуйки волоса, образующие его кутикулу, истончаются, располагаются друг от друга на значительном расстоянии, седые волоски будут иметь серый цвет, они мягкие и легкие, тонкие по структуре. Совсем иное дело – это стекловидная седина. В этом случае волосы становятся более жесткими, толстыми и прочными, их кутикула становится плотнее, чешуйки сомкнуты, очень плотно прилегают одна к другой. Визуально волосы выглядят белыми. Есть еще промежуточный вариант – это беловато-серая седина, при которой чешуйки имеют среднюю толщину, слегка отстают друг от друга, давая в итоге неравномерный окрас стержню, с серым отливом.

Почему вдруг посеребрила виски седина

Цвет нашим волосам придает пигментное вещество – мелатонин, вырабатываемое особыми клетками-меланоцитами (они же придают окраску и коже). Когда пигмента становится меньше, волосы начинают постепенно обесцвечиваться. Сам по себе механизм поседения одинаков для всех.

И тех, кто седеет с возрастом, и тех, кто сталкивается с сединой уже в 20-30 лет. Все они теряют из волос пигмент – меланин.

А вот причины у физиологического и аномально раннего поседения существенно отличаются. У пожилых людей седину вызывает естественное старение меланоцитов, а у молодых – их гибель или снижение активности клеток в силу различных обстоятельств.

Получить в наследство седые прядки

В целом, ранней считают седину, которая возникает у людей до 25-летия. Аналогично характерным пигментным пятнам, специфичному цвету глаз или структуре волос, раннюю седину можно получить в наследство от родителей, бабушек или дедушек, если те сами в свое время начали седеть с юности или в молодости.

Связь генетики и седины подтверждают современные научные исследования. Так, ранее ученым из Великобритании удалось обнаружить особый ген IRF4, участвующий в выработке меланина. Именно особенности его работы определяют возраст, когда возникают первые седые волосы или целые пряди.

Гормональная седина

Органы эндокринной системы и, прежде всего, щитовидная железа также регулируют работу клеток-меланоцитов. Поэтому любые нарушения в работе щитовидки чреваты снижением уровня меланина и потерей пигментации волос. Если вы отметили проблемы с весом, перепады настроения, сердцебиения, потливость, припухлость на шее на фоне появления седины — проконсультируйтесь у эндокринолога. Оценка гормонов щитовидной железы сразу расставит все на свои места.

Аутоиммунные заболевания

Раннее поседение шевелюры может быть следствием аутоиммунных заболеваний. Например, целиакии — непереносимости глютена. Дефицитом меланина также сопровождается очаговая алопеция, при которой у человека на голове образуются «проплешины». Даже если выпавшие волосы отрастают заново, удерживать цвет им становится сложно.

Тяжелые заболевания

Преждевременная седина часто наблюдается у пациентов с витилиго — нарушением пигментации кожи. Или нейрофиброматозом — наследственным заболеванием, сопровождающимся развитием опухолей и появлением коричневых пятен на коже.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Установлена связь между ранней сединой и нехваткой в организме определенных полезных веществ и витаминов. Это:

железо,

кальций,

медь,

цинк,

а также витамины группы B и D.

Прием лекарств

Седина может появиться на фоне приема ряда лекарственных препаратов. Как правило, в этом случае в течение пары месяцев после окончания терапии цвет волос возвращается.

Стресс

Во время стресса в кровь выбрасывается большой объем адреналина. Этот гормон блокирует воздействие меланина на белковую структуру волоса, из-за чего пигмент просто перестает усваиваться. Кроме того, стресс приводит к выпадению волос. А чем чаще мы теряем волосы, тем активней приходится работать меланоцитам, и тем быстрее они изнашиваются. В результате выпавшие на фоне нервного потрясения волосы вырастают уже седыми.