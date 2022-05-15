В Европе пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию и Швецию в НАТО

Соответствующее заявление политик сделал в интервью медиагруппе Funke.

Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Глава ЕНП Манфред Вебер

Новость по теме Власти Финляндии официально подадут заявку на вступление в НАТО

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своими коллегами из Швеции и Финляндии. Министр проинформировал их об ожиданиях Турции по поводу членства этих стран в НАТО.

По итогам встречи Чавушоглу подчеркнул, что Турция не торгуется по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе.

Наша позиция четкая – полное прекращение сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу