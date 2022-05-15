18:56 15.05.2022
В Европе пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию и Швецию в НАТО
Фото: pixabay
Руководитель ведущей фракции в Европейском парламенте Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует прием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью медиагруппе Funke.
Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Глава ЕНП Манфред Вебер
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своими коллегами из Швеции и Финляндии. Министр проинформировал их об ожиданиях Турции по поводу членства этих стран в НАТО.
По итогам встречи Чавушоглу подчеркнул, что Турция не торгуется по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе.
Наша позиция четкая – полное прекращение сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу