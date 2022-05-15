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Законодательство РК
18:56 15.05.2022

В Европе пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию и Швецию в НАТО

НАТО, Турция, изолировать Фото: pixabay
Руководитель ведущей фракции в Европейском парламенте Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует прием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью медиагруппе Funke.

Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Глава ЕНП Манфред Вебер

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своими коллегами из Швеции и Финляндии. Министр проинформировал их об ожиданиях Турции по поводу членства этих стран в НАТО.

По итогам встречи Чавушоглу подчеркнул, что Турция не торгуется по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе.

Наша позиция четкая – полное прекращение сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

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