Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Об этом говорится в заявлении правящей социал-демократической партии.

На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО, – говорится в заявлении.

В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.

По данным газеты Aftonbladet, правительство примет официальное решение на внеочередном заседании в понедельник, 16 мая, после дебатов в парламенте.