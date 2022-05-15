21:47 15.05.2022
Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО
Фото: Instagram/forsvarsmakten
В правящей социал-демократической партии Швеции заявили, что официально приняли решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении правящей социал-демократической партии.
На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО, – говорится в заявлении.
В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
По данным газеты Aftonbladet, правительство примет официальное решение на внеочередном заседании в понедельник, 16 мая, после дебатов в парламенте.