10:29 16.05.2022
В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей
Фото: pixabay
В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком Toyota, Lexus, Hyundai, Honda на сумму более 1,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении вышеуказанных лиц. Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстана.Пресс-служба АФМ РК
Всего, как уточнили в ведомстве, изъято порядка 106 тыс. контрафактных автозапчастей.
В настоящее время дело рассматривается в суде.Пресс-служба АФМ РК