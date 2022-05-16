В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей

Территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении вышеуказанных лиц. Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстана. Пресс-служба АФМ РК

Всего, как уточнили в ведомстве, изъято порядка 106 тыс. контрафактных автозапчастей.