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Законодательство РК
10:29 16.05.2022

В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей

Алматы, контрафактные автозапчасти, склад, АФМ Фото: pixabay
В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком Toyota, Lexus, Hyundai, Honda на сумму более 1,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении вышеуказанных лиц. Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстана.Пресс-служба АФМ РК

Всего, как уточнили в ведомстве, изъято порядка 106 тыс. контрафактных автозапчастей.

В настоящее время дело рассматривается в суде.Пресс-служба АФМ РК

Динара Халдарова
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