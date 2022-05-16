Фонд Булата Утемуратова представил проект нового терминала аэропорта Кызылорды

По окончании строительства объект будет безвозмездно передан в коммунальную собственность города.

По словам Ерлана Оспанова, генерального директора группы компаний «Верный капитал», приступить к строительным работам планируется в феврале 2023 года, а принять первых пассажиров новый терминал сможет уже в сентябре 2024 года.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

У «Верного капитала» есть солидный опыт проектирования и строительства социально значимых объектов и общественных пространств. Новый терминал аэропорта будет отвечать лучшим мировым практикам и придаст импульс развитию всего региона, – отметил Оспанов.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Общая площадь двухэтажного терминала с витражными фасадами из закаленного стекла составит 7,5 тыс. квадратных метров. Зоны международных и внутренних авиарейсов смогут принять 130 и 160 гостей, соответственно.

В терминале предусмотрены телескопический трап, эскалаторы и лифты, автоматизированная система подачи и обработки багажа, зал для транзитных пассажиров, CIP-зал.

В новом здании появятся стойки саморегистрации, молитвенные комнаты, зона Duty Free, а также специализированные пространства для сотрудников пограничной и таможенной служб, фитосанитарии и ветеринарии, работников санитарно-эпидемиологического контроля и линейного отдела полиции.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

В строительстве будут применены оборудование, технологии и проектные материалы международных брендов.

Аэропорт – главные ворота региона, один из наших главных объектов. Отношение гостей, прилетевших в наш город, формируется исходя из внешнего вида аэропорта, уровня комфорта и качества обслуживания. Строительство нового, современного терминала аэропорта – очень актуальное и ожидаемое населением решение. От имени всех жителей области выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за особый вклад в развитие авиатранспортного комплекса Кызылординской области. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

Проект обновленного пассажирского аэропорта соответствует актуальным стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO). Его автор – турецкая проектная компания GMW Mimarlic, имеющая 20-летний опыт в проектировании аэропортов в Нидерландах, России, Турции и странах Персидского залива.