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Законодательство РК
16:36 16.05.2022

Фонд Булата Утемуратова представил проект нового терминала аэропорта Кызылорды

проект, аэропорт в Кызылорде Фото: фонда Булата Утемуратова
Фонд Булата Утемуратова представил проект нового пассажирского терминала аэропорта Коркыт Ата. Оценочная стоимость проекта, который реализует группа «Верный капитал», составляет порядка 25 млн долларов.

По окончании строительства объект будет безвозмездно передан в коммунальную собственность города.

По словам Ерлана Оспанова, генерального директора группы компаний «Верный капитал», приступить к строительным работам планируется в феврале 2023 года, а принять первых пассажиров новый терминал сможет уже в сентябре 2024 года.

аэропорт в Кызылорде

Фото: Фонд Булата Утемуратова

У «Верного капитала» есть солидный опыт проектирования и строительства социально значимых объектов и общественных пространств. Новый терминал аэропорта будет отвечать лучшим мировым практикам и придаст импульс развитию всего региона, – отметил Оспанов.

аэропорт в Кызылорде

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Общая площадь двухэтажного терминала с витражными фасадами из закаленного стекла составит 7,5 тыс. квадратных метров. Зоны международных и внутренних авиарейсов смогут принять 130 и 160 гостей, соответственно.

В терминале предусмотрены телескопический трап, эскалаторы и лифты, автоматизированная система подачи и обработки багажа, зал для транзитных пассажиров, CIP-зал.

В новом здании появятся стойки саморегистрации, молитвенные комнаты, зона Duty Free, а также специализированные пространства для сотрудников пограничной и таможенной служб, фитосанитарии и ветеринарии, работников санитарно-эпидемиологического контроля и линейного отдела полиции.

проект аэропорта в Кызылорде

Фото: Фонд Булата Утемуратова

В строительстве будут применены оборудование, технологии и проектные материалы международных брендов.

Аэропорт – главные ворота региона, один из наших главных объектов. Отношение гостей, прилетевших в наш город, формируется исходя из внешнего вида аэропорта, уровня комфорта и качества обслуживания. Строительство нового, современного терминала аэропорта – очень актуальное и ожидаемое населением решение. От имени всех жителей области выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за особый вклад в развитие авиатранспортного комплекса Кызылординской области.Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

Проект обновленного пассажирского аэропорта соответствует актуальным стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO). Его автор – турецкая проектная компания GMW Mimarlic, имеющая 20-летний опыт в проектировании аэропортов в Нидерландах, России, Турции и странах Персидского залива.

Анастасия Московчук
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