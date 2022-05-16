Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК

Это значит, что в ближайшее время в дилерских центрах Hyundai по Казахстану начнутся передачи клиентам новых автомобилей с завода Hyundai Trans Kazakhstan.

По словам Дениса Коломацкого, директора дистрибуции Hyundai в Казахстане, до конца текущего года завод Hyundai Trans Kazakhstan произведет еще 25 тыс. автомобилей Hyundai, 20 тыс. из которых клиенты могут рассматривать для приобретения по программе льготного автокредитования, т.е. стоимость этих автомобилей не превышает 15 млн тенге.

С июля каждый месяц мы будем поставлять на рынок по четыре тысячи новых автомобилей Hyundai отечественного производства, этого более чем достаточно для льготного кредитования в рамках выделенного государством транша на программу. Мы требуем от дилеров неукоснительно соблюдать очередь на автомобили. Если кому-либо стало известно о недобросовестных фактах, просим сообщать по номеру 7007, наказывать будем строго! Денис Коломацкий

Фото: официальный дистрибьютор Hyundai

Директор дистрибуции компании также напомнил, что программа рассчитана на 30 лет, то есть средства в рамках программы револьверные и возвратные средства будут направлены на новых желающих приобрести автомобили. При этом стоит учитывать, что в программе участвует и отечественный производитель других брендов, таким образом новых автомобилей на рынке будет больше.

Фото: официальный дистрибьютор Hyundai

В условиях тотального дефицита новых авто на мировом рынке, связанного с кризисом полупроводников и нарушением логистических цепочек, в последние два года в Казахстане спрос превышает предложение в десятки раз. По итогам 2021 года доля новых автомобилей отечественного производства от общего объема продаж составила 62,2% (73 178 ед.), в том числе автомобилей с завода Hyundai Trans Kazakhstan – 31% (22 729 ед.). При этом продажи по программе льготного кредитования от общего объема продаж новых автомобилей Hyundai в 2021 году составили 3% (681 автомобиль).

Для нас это небольшой объем, львиную долю общего объема продаж Hyundai составляют автомобили, приобретенные за наличные средства. Оставшуюся часть дилеры реализуют в рамках иных финансовых программ. То есть программа льготного кредитования предназначена в первую очередь для потребителей. Наша задача – обеспечить объемы производства и прозрачность очереди на автомобили, – подчеркнул Денис Коломацкий.

Фото: официальный дистрибьютор Hyundai

Стоит отметить, что очереди на автомобили в дилерских центрах Hyundai единые как для покупателей за наличные, так и для покупателей по различным финансовым программам. Очереди на льготное кредитование при этом формируют и контролируют банки второго уровня, участвующие в программе льготного автокредитования.

Алгоритм работы программы:

при наличии выбранной клиентом модели и комплектации автомобиля отечественного производства клиент получает счет на оплату с обязательным указанием VIN-кода автомобиля (срок действия счета – не более пяти банковских дней);

клиент обращается в банк второго уровня (БВУ), участвующий в программе, со счетом на оплату;

в срок до пяти дней банк рассматривает заявку клиента, оценивает платежеспособность, кредитную историю клиента и при одобрении на кредитование выдает клиенту гарантийное письмо. Клиент должен предоставить гарантийное письмо от банка в дилерский центр не позднее 18:00 пятого банковского дня с момента получения счета на оплату в дилерском автоцентре для оформления автомобиля;

в срок до 20 дней проходит процедура передачи финансовых средств банком напрямую клиенту, оформления документов по продаже автомобиля и др.

Фото: официальный дистрибьютор Hyundai

Банки-участники программы льготного автокредитования 2022: АО «Евразийский банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный банк Казахстана», АО Forte Bank. Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня Фонд развития промышленности будет добавлять партнеров-участников программы.