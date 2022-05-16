Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:27 16.05.2022

Проблему с автобусами решили в Шымкенте после встречи с акимом

Шымкент Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте проводятся системные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества услуг пассажирских перевозок. Автобусный фонд поэтапно пополняется новыми автобусами, ремонт дорог ведется в соответствии с планом, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в целях контроля за ходом этих работ для представителей СМИ был организован специальный пресс-тур.

Руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Жолдасов вместе с представителями СМИ проконтролировал работу общественного транспорта, интервал движения и качество обслуживания. Сейчас компании-перевозчики должны быть конкурентоспособными. В случае, если качество обслуживания не устраивает пассажиров, контракт с транспортными компаниями расторгается.

автобусы

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

С сегодняшнего дня на 26 маршрутах горожан обслуживают новые автобусы. Одна из транспортных компаний выпустила на маршруты 10 новых автобусов большой вместимости марки Yutong. Они курсируют между рынком «Барыс» и фосфорной больницей.

пресс-тур

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Ранее на встрече акима города с жителями микрорайонов Казыгурт, Курсай и Агроферма Абайского района были озвучены жалобы на системные отставания в интервале 34-го маршрута и старое состояние автобусов. В связи с этим с 1 мая данный маршрут обслуживает новая компания с предоставлением своих 12 автобусов. Схема движения организована между микрорайоном Казыгурт и улицей Клары Цеткин.

Елена Беляева
Шымкент
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
15.05.2022
Один из старейших заводов Шымкента открыл новое производство
16.05.2022
Семилетняя девочка задохнулась в печи в Косшы
15.05.2022
Льготное автокредитование – с 16 мая банки начнут выдавать кредиты
16.05.2022
Двойное ДТП произошло в Алматы
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все