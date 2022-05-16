Проблему с автобусами решили в Шымкенте после встречи с акимом

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в целях контроля за ходом этих работ для представителей СМИ был организован специальный пресс-тур.

Руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Жолдасов вместе с представителями СМИ проконтролировал работу общественного транспорта, интервал движения и качество обслуживания. Сейчас компании-перевозчики должны быть конкурентоспособными. В случае, если качество обслуживания не устраивает пассажиров, контракт с транспортными компаниями расторгается.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

С сегодняшнего дня на 26 маршрутах горожан обслуживают новые автобусы. Одна из транспортных компаний выпустила на маршруты 10 новых автобусов большой вместимости марки Yutong. Они курсируют между рынком «Барыс» и фосфорной больницей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Ранее на встрече акима города с жителями микрорайонов Казыгурт, Курсай и Агроферма Абайского района были озвучены жалобы на системные отставания в интервале 34-го маршрута и старое состояние автобусов. В связи с этим с 1 мая данный маршрут обслуживает новая компания с предоставлением своих 12 автобусов. Схема движения организована между микрорайоном Казыгурт и улицей Клары Цеткин.