Спецоперация прошла в Алматы: ликвидирован наркопритон

По информации оперативников, предполагаемая хозяйка наркопритона – 48-летняя женщина «не только собирала в своей квартире в мкр. Жетысу наркозависимых, но и поставляла им наркотики, в том числе синтетические».

Как уточнил заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов, спецоперация проведена минувшим днем.

В момент нашего визита в квартире вместе с гражданкой В. находились еще шестеро, в числе которых – одна женщина. При личном досмотре у двух «гостей» нашли наркосодержащие вещества. В квартире подозреваемой обнаружены и в процессуальном порядке изъяты два свертка с порошкообразными веществами специфического запаха, шприцы, деньги и другой инвентарь, предназначенный для употребления наркотиков. Сагындык Аяганов

При этом замначальника УПН отметил, что в период проведения специальных мероприятий преступная деятельность подозреваемой была официально задокументирована: незадолго до разоблачения женщина одному из своих клиентов продала психотропное вещество.

По данным Сагындыка Аяганова, уголовное дело расследуется сразу по двум статьям УК РК:

ст. 297, ч. 2 УК РК (по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ);

ст. 302, ч. 1 УК РК (по факту содержания наркопритона).

Как отмечается, 48-летняя женщина взята под стражу.