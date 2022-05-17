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Законодательство РК
10:18 17.05.2022

Спецоперация прошла в Алматы: ликвидирован наркопритон

Алматы, спецоперация, наркопритон, ликвидация Фото: скриншот видео
В спальном районе Алматы полицейские провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован наркопритон. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

По информации оперативников, предполагаемая хозяйка наркопритона – 48-летняя женщина «не только собирала в своей квартире в мкр. Жетысу наркозависимых, но и поставляла им наркотики, в том числе синтетические».

Как уточнил заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов, спецоперация проведена минувшим днем.

В момент нашего визита в квартире вместе с гражданкой В. находились еще шестеро, в числе которых – одна женщина. При личном досмотре у двух «гостей» нашли наркосодержащие вещества. В квартире подозреваемой обнаружены и в процессуальном порядке изъяты два свертка с порошкообразными веществами специфического запаха, шприцы, деньги и другой инвентарь, предназначенный для употребления наркотиков.Сагындык Аяганов

При этом замначальника УПН отметил, что в период проведения специальных мероприятий преступная деятельность подозреваемой была официально задокументирована: незадолго до разоблачения женщина одному из своих клиентов продала психотропное вещество.

По данным Сагындыка Аяганова, уголовное дело расследуется сразу по двум статьям УК РК:

  • ст. 297, ч. 2 УК РК (по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ);

  • ст. 302, ч. 1 УК РК (по факту содержания наркопритона).

Как отмечается, 48-летняя женщина взята под стражу.

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