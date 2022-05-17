Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:41 17.05.2022

Казахстанцы снимаются в фильме Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли

Фильм Фото: Instagram/nomadstunts
Новый фильм режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли снимают в Великобритании с участием казахстанцев, передает Zakon.kz.

Картина под рабочим названием «Наполеон» (Napoleon, Kitbag) – исторический фильм, снятый и спродюсированный Ридли Скоттом по сценарию Дэвида Скарпы.

В нем Хоакин Феникс играет Наполеона и изображает приход французского лидера к власти.

Сейчас известно, что cъемки проходили в Линкольне (Англия) в марте 2022 года. В фильме будет представлено шесть основных сцен сражений, в отличие от других картин о Наполеоне, таких как «Ватерлоо» (1970), которые включают только одну.

Стоит отметить, что за сцены сражений в картине отвечали казахстанские каскадеры.

Первые кадры совместной работы с казахстанцами опубликовали английские каскадеры. Иную информацию отечественным каскадерам пока раскрывать запрещено по условиям контракта.

Альберт Ахметов
Великобритания Казахстан
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Токаев опубликовал фото с утренней прогулки по Москве
16.05.2022
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК
16.05.2022
Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все