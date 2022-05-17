Казахстанцы снимаются в фильме Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли

Картина под рабочим названием «Наполеон» (Napoleon, Kitbag) – исторический фильм, снятый и спродюсированный Ридли Скоттом по сценарию Дэвида Скарпы.

В нем Хоакин Феникс играет Наполеона и изображает приход французского лидера к власти.

Сейчас известно, что cъемки проходили в Линкольне (Англия) в марте 2022 года. В фильме будет представлено шесть основных сцен сражений, в отличие от других картин о Наполеоне, таких как «Ватерлоо» (1970), которые включают только одну.

Стоит отметить, что за сцены сражений в картине отвечали казахстанские каскадеры.