12:41 17.05.2022
Казахстанцы снимаются в фильме Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли
Фото: Instagram/nomadstunts
Новый фильм режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли снимают в Великобритании с участием казахстанцев, передает Zakon.kz.
Картина под рабочим названием «Наполеон» (Napoleon, Kitbag) – исторический фильм, снятый и спродюсированный Ридли Скоттом по сценарию Дэвида Скарпы.
В нем Хоакин Феникс играет Наполеона и изображает приход французского лидера к власти.
Сейчас известно, что cъемки проходили в Линкольне (Англия) в марте 2022 года. В фильме будет представлено шесть основных сцен сражений, в отличие от других картин о Наполеоне, таких как «Ватерлоо» (1970), которые включают только одну.
Стоит отметить, что за сцены сражений в картине отвечали казахстанские каскадеры.
Первые кадры совместной работы с казахстанцами опубликовали английские каскадеры. Иную информацию отечественным каскадерам пока раскрывать запрещено по условиям контракта.