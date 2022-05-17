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Законодательство РК
20:22 17.05.2022

20 мешков с рыбой перевозили браконьеры в Павлодарской области

Браконьеры Аксу Фото: polisia.kz
Незаконный груз рыбы и снасти обнаружили полицейские в прицепе машины в городе Аксу, сообщает Zakon.kz.

11 мая сотрудники полиции города Аксу остановили автомобиль Volkswagen Passat. В салоне находились двое мужчин.

При осмотре прицепа машины были обнаружены: рыболовные сети, резиновая надувная лодка и 20 мешков с карасем. Правонарушитель привлечен по ст. 335, ч. 1, п. 1 УК Республики Казахстан. Начальник отдела полиции города Аксу Даулет Молдабаев

В период с 15 апреля по 30 мая введен запрет на все виды рыболовства в степных и пресных водоемах Павлодарской области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами. Основная цель акции – пресечение браконьерства в период нереста рыб, незаконной добычи водных животных, незаконного оборота объектов и продукции.

Айсулу Омарова
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