20 мешков с рыбой перевозили браконьеры в Павлодарской области

11 мая сотрудники полиции города Аксу остановили автомобиль Volkswagen Passat. В салоне находились двое мужчин.

При осмотре прицепа машины были обнаружены: рыболовные сети, резиновая надувная лодка и 20 мешков с карасем. Правонарушитель привлечен по ст. 335, ч. 1, п. 1 УК Республики Казахстан. Начальник отдела полиции города Аксу Даулет Молдабаев

В период с 15 апреля по 30 мая введен запрет на все виды рыболовства в степных и пресных водоемах Павлодарской области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами. Основная цель акции – пресечение браконьерства в период нереста рыб, незаконной добычи водных животных, незаконного оборота объектов и продукции.