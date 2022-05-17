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Законодательство РК
22:55 17.05.2022

Жители Ирана протестуют из-за роста цен на продукты на 300%

Протесты из-за цен Фото: pixabay
В Иране проходят протесты из-за повышения стоимости продуктов, в итоге акций погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

Увеличение стоимости товаров вызвано решением правительства, которое сократило субсидии на продукты питания.

Издание IRNA пишет, что в Ясудже и Дезфуле задержаны более 20 участников митингов. Всего органы правопорядка разогнали в Дезфуле 300 протестующих.

Протесты в Иране начались на прошлой неделе после того, как власти приняли решение о сокращении субсидий на импортную пшеницу, что вызвало рост цен на продукты из муки на 300%. Также резко выросли цены на молочные продукты и растительное масло.

Министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди сообщил, что демонстрации носили локальный характер и не были широкомасштабными.

Чтобы запастись необходимым по старым ценам, жители Ирана выстаивают огромные очереди.

Константин Вноровский
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