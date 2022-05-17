Жители Ирана протестуют из-за роста цен на продукты на 300%

Увеличение стоимости товаров вызвано решением правительства, которое сократило субсидии на продукты питания.

Издание IRNA пишет, что в Ясудже и Дезфуле задержаны более 20 участников митингов. Всего органы правопорядка разогнали в Дезфуле 300 протестующих.

Протесты в Иране начались на прошлой неделе после того, как власти приняли решение о сокращении субсидий на импортную пшеницу, что вызвало рост цен на продукты из муки на 300%. Также резко выросли цены на молочные продукты и растительное масло.

Министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди сообщил, что демонстрации носили локальный характер и не были широкомасштабными.

Чтобы запастись необходимым по старым ценам, жители Ирана выстаивают огромные очереди.