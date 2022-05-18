Ситуация в Украине: Зеленский хочет продлить военное положение, рубли в Мелитополе

Минобороны РФ: за сутки сдались в плен 694 заблокированных на «Азовстали» украинских военных, в том числе 29 раненых. С 16 мая сдались в плен в общей сложности 959 человек, в том числе 80 раненых.

Глава Минфина США: американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины.

Глава МИД Австрии о вступлении Украины в ЕС: «Ускоренного процесса нет... Мы все знаем, что процесс присоединения может длиться годы, если не десятилетия».

Издание Welt: между главой МИД Украины Кулебой и министром обороны Германии Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за затягивания передачи Украине семи зенитных самоходных установок Gepard. Ламбрехт заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов.

Google Play удалил два приложения НТВ, сообщил телеканал в Telegram.

Германия предоставит Чехии 15 танков Leopard 2 в рамках военной помощи Украине – взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила Киеву, сообщила пресс-служба минобороны ФРГ.

ЕС предложит Украине кредит в размере около 9 млрд евро для покрытия неотложных расходов в рамках поддержки экономики страны, пишет Bloomberg.

Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи США, обойдя Египет и Израиль – The Washington Post. По информации издания, с 2014 по 2021 год Штаты направили Киеву около $2,7 млрд военной помощи. С конца февраля 2022-го – уже $3,8 млрд.

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции, сообщило агентство DPA.