Составлен портрет несовершеннолетнего преступника в Нур-Султане

Начальник отдела ювенальной полиции Управления МПС ДП Нур-Султана, подполковник полиции Нэлля Дощанова посвятила работе в органах более 10 лет. В интервью Zakon.kz она объяснила, что толкает детей на преступления и как вести себя родителям, если у ребенка нашли сигареты или наркотики.

— Нэлля Нуруллаевна, что сегодня входит в ваши служебные обязанности?

— Защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Одна из обязанностей начальника подразделения – это координация деятельности районных подразделений по делам несовершеннолетних, проведение анализа подростковой преступности, преступлений, совершенных не только самими детьми, но и по отношению к ним, работа со взрослыми, которые допускают уклонения от воспитания своих несовершеннолетних детей, несчастные случаи, мониторинг социальных сетей. Все это координация, анализ, выработка новых предложений, взаимодействие с иными госорганами.

Например, день начинается рано утром с мониторинга оперативной сводки касательно преступлений и происшествий с участием несовершеннолетних. От незначительных происшествий, когда упал или подрался, до серьезных преступлений, как кражи и грабежи.

— Стало ли больше преступлений, которые совершаются детьми и подростками, по сравнению с периодом 5-10 лет назад?

— Нет. Если учитывать ежегодный прирост детского населения в столице и количество совершенных преступлений в целом, то обстановка остается стабильной. Но преступления видоизменяются, меняются характер, предметы и цели. В целом, большинство совершенных с начала этого года преступлений носит имущественный характер – чаще всего предметом посягательства являются смартфоны, велосипеды.

— Какой ребенок обычно идет на преступление? Всегда ли это несовершеннолетний из неблагополучной семьи?

— Портрет несовершеннолетнего преступника в столице – ребенок, воспитывающийся в неблагополучной среде, чаще в неполной семье, малообеспеченной, ранее не состоящий на учете. В случае, если это обеспеченная семья, то причина – девиантное поведение. Поэтому есть и примеры совершения уголовных преступлений детьми из семей с полным достатком.

— Часто ли слышите заявления от нарушивших закон детей: «Я несовершеннолетний, вы ничего мне не сделаете»? В целом, больше ли дети стали знать свои права?

— Нет. Последний раз лет 10 назад такое слышала. Да, дети больше знают о своих правах, но права за детей стали больше требовать родители. Если у ребенка конфликт с законом, то в таком треугольнике оказываются родители-школа-инспектор. Но в наших случаях вступает на защиту нарушившего закон еще и адвокат. Есть другой пример, когда родитель не запрещает ребенку курить, к примеру, электронные сигареты. Был период – табачные изделия запрещались, и мы могли только рекомендовать. А родитель переходил на сторону ребенка, убеждая полицейских и администрацию школы в безвредности. В целом, да, нужно защищать права своих детей, но не во вред ему.

— Если говорить о негативном воздействии, то что так влияет на детей? Телевидение, интернет или что-то еще?

— Негативный интернет-контент. К сожалению, не каждый знает функцию родительского контроля.

— Сегодня часто говорят о буллинге среди подростков, действительно ли проблема имеет какие-то грандиозные масштабы?

— Вспомните себя. Был ли у вас буллинг в школе? Это та травля, когда ребенка в классе могут называть очкарик, толстая, хромоножка, пончик и так далее, пинок под попу. Это и есть буллинг. Это недопустимо, и для ребенка это тяжело.

В нашем случае идет работа профилактического характера. Мы запланировали ряд мероприятий, антибуллинговую программу. В отдельных случаях будут применяться такие меры, как перевод в другой класс с разрешения родителей. Это одна из рекомендаций.

— Как понять, что ребенок связался с плохой компанией?

— Это каждый родитель может увидеть внешне. Новые контакты, телефонные разговоры, интересы. В целом, каждый родитель в любом случае интересуется и знает лучших друзей своего ребенка. Если плохая компания, то школьник может поменять дислокацию места прогулок. Например, ранее ходил в районе набережной, а теперь перебрался в район лесозавода и так далее.

Что касается вопроса давления ровесников в школе, то напомню, что с прошлого года института школьных инспекторов у нас нет. К тому же в школе, где 4 тыс. детей, заглянуть в глаза каждому даже физически они не успеют. Для этого есть психолог, классный руководитель и родитель дома. Если речь о телесных повреждениях, то остаются ссадины, синяки и побои. Если речь идет о травле, то это подавленное состояние, отрешение, плохое настроение и в некоторых случаях – плохая успеваемость, замкнутость ребенка.

— Что делать, если у ребенка нашли сигареты или наркотики, как с ним разговаривать?

— Кричать и кидаться с кулаками не стоит. Нужен конструктивный диалог. Если у ребенка нашли что-то из этого, значит, он считает, что он уже взрослый. Он хочет встать на уровень взрослого. Поэтому в тихой и спокойной обстановке посадить за стол переговоров, спросить и потребовать объяснения. Важно не думать, что эта проблема решится сама собой. Она не решится, поэтому настоятельно рекомендую обращаться к специалистам.

Если говорить о наркотиках, то второго раза точно ждать не нужно. Если это алкоголь или сигареты, то первый вопрос для нас: «Где он это взял и какой взрослый продал или купил?». Здесь уже мы ставим вопрос о привлечении к ответственности продавца или иное лицо, которые реализовали алкоголь.

— На ваш взгляд, если человек в детстве уже встал на кривую дорожку, то есть ли шанс в жизни ему исправиться, перерасти, так скажем, серьезно взяться за учебу, за свое поведение?

— Сто процентов можно. Шанс есть у каждого. Даже у рецидивиста-подростка. Есть дети, которые возвращаются из спецшкол, а далее получают высшее образование. Поэтому шанс есть всегда. В городе у нас почти 400 тыс. несовершеннолетних, нас инспекторов – 100. Мы проводим общую профилактику, воспитать всех мы не сможем.