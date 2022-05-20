Полиция Атырауской области ищет экс-акима Кульсары в связи с делом о наркотиках

В соцсети распространилось видео, как бывшего акима Каржау Шаргабаева неизвестные остановили с пакетиком порошкообразного вещества белого цвета. Автор видео пояснил, что данное вещество является наркотическим средством, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 296 ч. 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами».

Устанавливается местонахождение Шаргабаева,1981 г.р. ,жителя Жылойского района.

Кроме того, 20 мая 2022 г. в социальной сети выложено видеообращение Каржау Шаргабаева о том, что 19 мая 2022 г. в селе Томарлы неизвестные лица в количестве семи-восьми человек избили его, забрали телефон, пригрозили и записали на видео. Пресс-служба ДП Атырауской области

По данному факту в отношении неизвестных лиц также зарегистрировано уголовное дело, но по ст. 293 ч. 2 п. 1 УК «Хулиганство».