Казахстанцы узнали своих соперников на старте «Ролан Гаррос»

Жеребьевка парного разряда пройдет позже. Основной раунд открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» стартует 22 мая и завершится 5 июня, сообщает Zakon.kz.

В Париже прошла жеребьевка основной сетки открытого чемпионата Франции, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с нидерландкой Аранчай Рус. Соперница Юлии Путинцевой станет известна после завершения квалификационного раунда.

У мужчин Александр Бублик в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнехемом.

Жеребьевка парного разряда пройдет позже. Основной раунд «Ролан Гаррос» стартует 22 мая и завершится 5 июня.

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