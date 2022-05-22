«Кайрат» прервал серию неудач в матче с «Шахтером»

В матче 12 тура чемпионата Казахстана алматинский «Кайрат» дома одолел карагандинский «Шахтер» со счетом 2:0. Первый гол в Казахстане забил российский защитник алматинцев Виктор Васин, сообщает Zakon.kz.

«Кайрат» подошел к поединку на серии из шести игр без побед и поражений от «Астаны» в шесть безответных мячей.

С первых минут оба коллектива пошли в атаку, и хозяевам удалось открыть счет после углового, ударом головой отметился Виктор Васин – 1:0. Карагандинцы все время пробовали отыграться, создавали опасные моменты, однако забить не удавалось, а вот соперник сумел еще попасть в перекладину, сделал это Артур Шушеначев.

Во втором тайме Жоао Пауло со штрафного установил окончательный счет – 2:0.

Теперь у обеих команд по 16 очков, и они в середине турнирной таблицы, правда, у карагандинцев одна игра в запасе.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!