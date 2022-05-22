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«Кайрат» прервал серию неудач в матче с «Шахтером»

матч Кайрат Шахтер Фото: Instagram/f.c.kairat
В матче 12 тура чемпионата Казахстана алматинский «Кайрат» дома одолел карагандинский «Шахтер» со счетом 2:0. Первый гол в Казахстане забил российский защитник алматинцев Виктор Васин, сообщает Zakon.kz.

«Кайрат» подошел к поединку на серии из шести игр без побед и поражений от «Астаны» в шесть безответных мячей.

С первых минут оба коллектива пошли в атаку, и хозяевам удалось открыть счет после углового, ударом головой отметился Виктор Васин – 1:0. Карагандинцы все время пробовали отыграться, создавали опасные моменты, однако забить не удавалось, а вот соперник сумел еще попасть в перекладину, сделал это Артур Шушеначев.

Во втором тайме Жоао Пауло со штрафного установил окончательный счет – 2:0.

Теперь у обеих команд по 16 очков, и они в середине турнирной таблицы, правда, у карагандинцев одна игра в запасе.

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Данияр Кунафин
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