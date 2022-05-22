Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с полностью женским экипажем

Первый в истории Королевства Саудовская Аравия полностью женский экипаж совершил пассажирский перелет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила саудовская авиакомпания Flyadeal в Twitter.

Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого – гражданки Королевства.

Уникальный для Саудовской Аравии экипаж состоит из семи женщин. Авиаперелет на современном Airbus A320 состоялся из Эр-Рияда в Джедду 22 мая.

Отметим, с момента назначения в Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммеда бен Сальмана в стране был снят ряд ограничений, касающихся женщин Королевства.

Они стали свободнее и в других правах: теперь им можно водить машину, посещать спортивные стадионы и служить в полиции и армии.