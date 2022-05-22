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Казахстанские хоккеисты потерпели шестое подряд поражение на ЧМ

Хоккей ЧМ Первая игра Фото: Instagram/barys_official
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Германии в рамках группового раунда на мировом первенстве в Финляндии. «Бундес-Тим» праздновала успех с минимальными счетом – 5:4, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на итог, казахстанские хоккеисты сражались с трехкратными призерами Олимпийских игр почти на равных. Проигрывая по ходу игры, сравнивали счет, но не удержали преимущество, а в третьем периоде решающую шайбу забили немцы. Авторами голов у казахстанской сборной стали Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

До матча с Германией представители Казахстана уступили Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6) и Словакии (3:4). Таким образом, казахстанцы занимают последнее место в своей подгруппе. Следующая игра состоится 23 мая с командой Италии.

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Куандык Шынасилов
Финляндия
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