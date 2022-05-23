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Златан Ибрагимович эффектно отметил свой 32-й трофей

Футбол Титул Ибрагимовича Фото: Instagram/iamzlatanibrahimovic
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович стал чемпионом Италии в составе «Милана». Данный титул стал 32-м по счету в активе 40-летнего шведского футболиста, сообщает Zakon.kz.

Это второе скудетто для Ибрагимовича в составе «россонери», первое он завоевал в сезоне-2010/11. А всего у него 12 побед в разных национальных первенствах. Три раза спортсмен выигрывал Серию А с «Интером», два – добивался успеха чемпионате Нидерландов с «Аяксом», четыре – в чемпионате Франции с ПСЖ, один – в Ла Лиге с «Барселоной». Общее количество трофеев в карьере Ибрагимовича – 32.

Шведский футболист эффектно отпраздновал свою победу в чемпионате Италии. На торжественную церемонию награждения 40-летний форвард вышел с шампанским и сигарой.

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