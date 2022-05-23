Трехлетний малыш выпал из окна в Акмолинской области

В отделение нейрохирургии детской городской больницы города Нур-Султана был госпитализирован трехлетний мальчик, передает Zakon.kz.

21 мая около 16:00 несовершеннолетний находился один дома. По неосторожности трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа квартиры. Мамы малыша в это время не было дома: она находилась в продуктовом магазине.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В полиции рассказали, что семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит.