Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трехлетний малыш выпал из окна в Акмолинской области

Нур-Султан, Акомолинская область Фото: Zakon.kz
В отделение нейрохирургии детской городской больницы города Нур-Султана был госпитализирован трехлетний мальчик, передает Zakon.kz.

21 мая около 16:00 несовершеннолетний находился один дома. По неосторожности трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа квартиры. Мамы малыша в это время не было дома: она находилась в продуктовом магазине.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В полиции рассказали, что семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит.

Ирина Лукичева
Косшы Нур-Султан
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления