Кровля жилого дома сгорела в Семее – вынесено три газовых баллона
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В Семее по ул. академика Павлова произошел пожар в трехквартирном жилом доме, из которого спасатели вынесли три газовых баллона, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном ДЧС, на момент прибытия спасателей в трехквартирном жилом доме горели деревянные конструкции кровли дома 1940 года постройки.
В двух квартирах горели деревянные конструкции обрешетки стен, потолочных перекрытий, дверные и оконные блоки, бытовая техника, личные вещи. При проведении разведки спасателями вынесено из огня три газовых баллона. Пожарными подразделениями огонь полностью ликвидирован на площади 180 кв. м.Пресс-служба ДЧС ВКО
В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС ВКО.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В ведомстве уточнили, что сгорела кровля трехквартирного жилого дома.
Как напомнили в ДЧС ВКО, при первых признаках пожара необходимо:
срочно вызвать пожарных по телефону 101;
защитить органы дыхания влажной повязкой;
попробовать своими силами потушить огонь;
если потушить не удается, быстро покинуть помещение;
оповестить о пожаре соседей.