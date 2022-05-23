Кровля жилого дома сгорела в Семее – вынесено три газовых баллона

В Семее по ул. академика Павлова произошел пожар в трехквартирном жилом доме, из которого спасатели вынесли три газовых баллона, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, на момент прибытия спасателей в трехквартирном жилом доме горели деревянные конструкции кровли дома 1940 года постройки.

В двух квартирах горели деревянные конструкции обрешетки стен, потолочных перекрытий, дверные и оконные блоки, бытовая техника, личные вещи. При проведении разведки спасателями вынесено из огня три газовых баллона. Пожарными подразделениями огонь полностью ликвидирован на площади 180 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС ВКО.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве уточнили, что сгорела кровля трехквартирного жилого дома.