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Арендное жилье в Казахстане: почему не все смогут получить компенсацию

аренда, Казахстан, Ляззат Ибрагимова Фото: pixabay
Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК сообщила, что с начала старта программы по компенсации части арендной платы за жилье казахстанцы подали 13,7 тыс. заявлений, передает корреспондент Zakon.kz.
Всего с начала старта программы (по компенсации части арендной платы за жилье. – Прим. ред.) было подано 13 758 заявлений. 3044 казахстанских семей уже буквально через неделю-две начнут заключать договоры аренды, а мы будем перечислять в их адрес 50% от суммы арендного платежа. Еще 743 клиентов находятся в ожидании. Ляззат Ибрагимова

По словам предправления банка, жилищная субсидия будет начисляться в размере 50% от суммы. Показатель в тенговом выражении система просчитывает самостоятельно, в зависимости от региона и количества людей в семье.

Спикер добавила, что по срокам приема заявок нет ограничений. Сейчас банк обрабатывает заявки 70 тыс. казахстанцев, которые находятся в базе очередников. Они, по данным Минтруда и МИИР, имеют очень низкие доходы.

Далее финорганизация планирует начать обрабатывать данные всех очередников, находящихся в этих четырех категориях – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, взрослые люди с ограниченными способностями, взрослые инвалиды 1-2 групп и дети-сироты.

Неполные семьи пока не вправе подавать такую заявку.

Между тем, по данным Ибрагимовой, в ответ на 7993 заявки по разным причинам был дан отказ.

В большинстве получили отказ те заявители, которые при регистрации не смогли ввести код, который мы отправили через SMS. Это говорит о том, что в мобильной базе номер телефона не соответствует тому номеру, которым сейчас пользуется заявитель. Поэтому мы призываем всех проверить, во-первых, на eGov номер телефона, который закреплен за вами, и подтвердить, что есть ЭЦП. В филиалы приходить не надо, все делается в онлайн-режиме. Еще некоторым отказано из-за того, что у них истек срок действия удостоверения личности. У кого-то есть задолженность в комитете госдоходов по каким-то видам налогов. Даже если это 0,5 тенге – приходит отказ. Некоторым выставлены платежные требования, поручения, некоторых нет в списке очередников или в мобильной базе граждан. Ляззат Ибрагимова
Мадина Мамырханова
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