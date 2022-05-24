Арендное жилье в Казахстане: почему не все смогут получить компенсацию
Всего с начала старта программы (по компенсации части арендной платы за жилье. – Прим. ред.) было подано 13 758 заявлений. 3044 казахстанских семей уже буквально через неделю-две начнут заключать договоры аренды, а мы будем перечислять в их адрес 50% от суммы арендного платежа. Еще 743 клиентов находятся в ожидании. Ляззат Ибрагимова
По словам предправления банка, жилищная субсидия будет начисляться в размере 50% от суммы. Показатель в тенговом выражении система просчитывает самостоятельно, в зависимости от региона и количества людей в семье.
Спикер добавила, что по срокам приема заявок нет ограничений. Сейчас банк обрабатывает заявки 70 тыс. казахстанцев, которые находятся в базе очередников. Они, по данным Минтруда и МИИР, имеют очень низкие доходы.
Далее финорганизация планирует начать обрабатывать данные всех очередников, находящихся в этих четырех категориях – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, взрослые люди с ограниченными способностями, взрослые инвалиды 1-2 групп и дети-сироты.
Неполные семьи пока не вправе подавать такую заявку.
Между тем, по данным Ибрагимовой, в ответ на 7993 заявки по разным причинам был дан отказ.
В большинстве получили отказ те заявители, которые при регистрации не смогли ввести код, который мы отправили через SMS. Это говорит о том, что в мобильной базе номер телефона не соответствует тому номеру, которым сейчас пользуется заявитель. Поэтому мы призываем всех проверить, во-первых, на eGov номер телефона, который закреплен за вами, и подтвердить, что есть ЭЦП. В филиалы приходить не надо, все делается в онлайн-режиме. Еще некоторым отказано из-за того, что у них истек срок действия удостоверения личности. У кого-то есть задолженность в комитете госдоходов по каким-то видам налогов. Даже если это 0,5 тенге – приходит отказ. Некоторым выставлены платежные требования, поручения, некоторых нет в списке очередников или в мобильной базе граждан. Ляззат Ибрагимова