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Власти на местах получат больше полномочий и возможностей – эксперт о референдуме

КИСИ Фото: Facebook/Адиль Каукенов
Главный эксперт КИСИ при президенте РК Адиль Каукенов высказался о возможностях, которые предоставляются казахстанцам благодаря референдуму, передает Zakon.kz.
В грядущем референдуме обращает на себя внимание новый статус президента страны. Поправки в Конституцию законодательно закрепят переход от сверхконцентрации суперпрезиденской власти к президентской республике с сильным парламентом, – написал он в Facebook.

Также эксперт отметил, что нововведения положительно скажутся на местах.

Власти на местах получат больше полномочий и возможностей управлять собственным бюджетом, что позволит им сконцентрироваться на проблемах собственных граждан, чем постоянно оглядываться на ручное управление из центра. Более того, будут сокращены президентские полномочия по отмене актов акимов областей и городов, президент более не будет иметь полномочий снимать районных и сельских акимов, тем самым укрепятся местные власти, – отметил Каукенов.

По словам эксперта, планируется усилить парламентский контроль за исполнением бюджета, что повысит роль законодательной власти.

В целом, поправки в Конституцию должны изменить перекос от исполнительной власти и концентрации полномочий в руках президента на больший баланс в отношениях центр – регионы и между ветвями власти, – считает главный эксперт КИСИ.

5 июня с 7:00 до 20:00 в Казахстане пройдет республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию. Казахстанцы смогут проголосовать в 52 странах.

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