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Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП

авто Фото: president.gov.ua
На данный момент убытки Украины в администрации Владимира Зеленского оценивают в 1 трлн долларов. На восстановление страны Киев рассчитывает получить от Запада 350 млрд долларов из арестованных активов Центробанка РФ, передает Zakon.kz.

  • Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя и готов помочь в его восстановлении, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

  • МИД России включил в санкционный список 154 британских лордов в ответ на санкции против российских сенаторов.

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз разрешит Украине экспортировать зерно через порты стран ЕС для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

  • Украинская сторона подтвердила, что российские подразделения заняли город Светлодарск. Здесь расположена одна из крупнейших в Украине ТЭС.

  • The Times: Великобритания рассматривает план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

  • Глава польского МИД Збигнев Рау считает, что Германия потеряет доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС.

  • Минобороны России: завершено разминирование мариупольского порта и прилегающего побережья Азовского моря.

  • YouTube не собирается уходить из России из-за конфликта в Украине, заявила генеральный директор платформы Сьюзан Воджицки.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне конфликта в Украине — Reuters.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Украина
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