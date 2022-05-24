Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП

Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя и готов помочь в его восстановлении, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

МИД России включил в санкционный список 154 британских лордов в ответ на санкции против российских сенаторов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз разрешит Украине экспортировать зерно через порты стран ЕС для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Украинская сторона подтвердила, что российские подразделения заняли город Светлодарск. Здесь расположена одна из крупнейших в Украине ТЭС.

The Times: Великобритания рассматривает план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

Глава польского МИД Збигнев Рау считает, что Германия потеряет доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС.

Минобороны России: завершено разминирование мариупольского порта и прилегающего побережья Азовского моря.

YouTube не собирается уходить из России из-за конфликта в Украине, заявила генеральный директор платформы Сьюзан Воджицки.